20 हजार की फीस भरना था मुश्किल, आज स्टार बनीं अर्चना! रवि किशन की एक सलाह ने बदल दी पूरी जिंदगी

राजीव खंडेलवाल के शो 'तुम हो ना- घर की सुपरस्टार' में बातचीत में अर्चना गौतम ने अपने शुरुआती संघर्षों के बारे में खुलकर बात की और उन्होंने बताया कि मेरठ में पली-बढ़ी अर्चना के लिए मुंबई जैसे बड़े शहर में करियर बनाना आसान नहीं था। परिवार आर्थिक चुनौतियों से परेशान था और पढ़ाई जारी रखना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। इतना ही नहीं, अर्चना ने बताया कि उनकी कॉलेज फीस 20 हजार रुपये थी, जिसे जुटाने के लिए उनकी मां को ओवरटाइम करना पड़ता था। परिवार की मदद के लिए उन्होंने कई छोटी-बड़ी नौकरियां कीं और सेल्स से जुड़ा काम सीखा। दरअसल, इतने मेहनत के बावजूद उन्हें मनचाही कामयाबी नहीं मिल रही थी और एक समय ऐसा आया जब अर्चना गौतम को वापस अपने घर मेरठ लौटना पड़ा।