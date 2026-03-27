जिहादियों के आगे नहीं झुकूंगा! सनोज मिश्रा ने किया Monalisa पर तीखा वार, पिता का मिला सपोर्ट

तो वहीं, मोनालिसा ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने सरकार से सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि उन्हें और उनके पति को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने ये भी अपील की कि उनकी शादी को लेकर गलत बातें न फैलाई जाएं। दरअसल, इस पूरे विवाद में आरोप और पलटवार का सिलसिला जारी है, लेकिन मोनालीसा अपने प्रेमी के प्यार में कुछ से कुछ बयान देते जा रही है, जिसे उसके परिवारवाले मानने से साफ इंकार कर रहे है।