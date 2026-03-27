मुझे ब्रेस्ट कैंसर है…, ये पता लगने के बाद फूट-फूट कर रोई थीं फेमस एक्ट्रेस, पोस्ट में छलका दर्द

आज (27 मार्च) को अपने इंस्टाग्राम पर 'सेक्रेड गेम्स' एक्ट्रेस राजश्री देशपांडे ने लिखा, "जब मुझे पहली बार अपने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता चला, तो मुझे आज भी याद है कि अस्पताल में हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट सेंटर के बाहर मैं अकेले ही फूट-फूट कर रोई थी। नहीं, मैं मजबूत नहीं रह सकी। मुझमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। आज भी जब लोग मुझसे पूछते हैं कि ये तुम्हें कैसे हुआ… तुम तो इतनी फिट हो, वगैरह… तो सच कहूं तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है।"