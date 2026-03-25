‘मां पीती है शराब और पिता को पैसों से मतलब’, फरमान से शादी के बाद मोनालिसा ने परिवार पर लगाए गंभीर आरोप

Monalisa Farman Khan Controversy: महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा और मुस्लिम बॉयफ्रेंड से उनकी शादी पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। फरमान खान से शादी करने के बाद से जहां मोनालिसा को लव जिहाद के चलते जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, वहीं, उनके परिवार वाले भी डायरेक्टर सनोज मिश्रा के साथ मिलकर उनके पति फरमान की पुलिस में शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। इन सब आरोपों के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अब मोनालिसा ने खुद सामने आकर अपना पक्ष रखा है। कॉन्फ्रेंस के दौरान मोनालिसा ने अपने परिवार और डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए है।