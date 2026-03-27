‘मां-बाप की पसंद से ही शादी करूंगी’, मुस्लिम फरमान से शादी के बाद मोनालिसा का पुराना बयान हुआ वायरल

कुछ दिन पहले मोनालिसा ने बताया कि उनकी फिल्म के डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने उन्हें 10 बार गलत तरीके से छुआ है। ये घटना उनके करियर के शुरुआती दौर की है, जब वो इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही थीं। उस समय परिस्थितियां ऐसी थीं कि वो खुलकर विरोध नहीं कर सकीं। लेकिन अब शादी के बाद उन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर बात करने का फैसला किया है। उनके इस बयान ने इंडस्ट्री में नई बहस छेड़ दी है।