‘कोई मुझे टच करले तो हाथ तोड़ दूंगी’, छेड़छाड़ के आरोप लगाकर बुरी फंसी मोनालिसा, पुराना बयान हुआ वायरल

Monalisa Allegations On Sanoj Mishra: महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा इन दिनों अपनी शादी को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। मोनालिसा ने कुछ दिन पहले मुस्लिम फरमान खान के साथ शादी की है। इसके बाद से ही लगातार वो विवादों में घिरी हुई हैं। हाल ही में मोनालिसा ने अपनी पहली फिल्म के डायरेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद सनोज मिश्रा ने आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया। अब इसी बीच मोनालिसा का एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो उन्हें छूने को लेकर एक बयान देते हुई नजर आ रही हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं