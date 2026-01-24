बैन के बाद भी भारत में पाकिस्तानी कंटेंट की स्ट्रीमिंग ने मचाया हंगामा, 1.8 करोड़ व्यूअर तक पहुंचा ये एंटरटेनमेंट का जाल

Pakistani content streaming in India: साल 2025 में पहलगाम में हुए दर्दनाक आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तानी डिजिटल कंटेंट पर प्रतिबंध लगा दिया था। बता दें, आदेश साफ था कि सभी OTT प्लेटफॉर्म, स्ट्रीमिंग सर्विस और सोशल मीडिया से पाक मूल की फिल्में, गाने, वेब सीरीज और पॉडकास्ट हटाए जाएं, लेकिन हाल ही में हुई एक जांच के अनुसार सरकार ने हैरान करने वाला खुलासा किया है कि ये पाबंदी महज कागजों तक ही सीमित रह गई है और पाकिस्तानी कंटेंट अभी भी भारतीय दर्शकों तक आसानी से पहुंच रहा है।