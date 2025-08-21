जब शेफाली शाह की कॉपी करते दिखे पाताललोक फेम जयदीप अहलावत, देखें मजेदार वीडियो

मगर आज हम आपको उनके भंगड़ा नहीं बल्कि क्लासिकल डांस का वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो को एक्ट्रेस शेफाली शाह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है। ये वीडियो एक्ट्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के मौके पर पोस्ट किया था जिसमें जयदीप अहलावत के डांस स्टेप्स ने सभी को बता दिया है कि वो जितने गंभीर रोल करते हैं सेट पर उतनी ही मस्ती भी करते हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे जयदीप, शेफाली के पीछे खड़े होकर उनके डांस की नकल उतार रहे हैं। भले ही वो शेफाली को कॉपी कर रहे हैं लेकिन हूबहु वैसे ही कर रहे हैं।