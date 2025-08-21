Patrika LogoSwitch to English

मनोरंजन

जब शेफाली शाह की कॉपी करते दिखे पाताललोक फेम जयदीप अहलावत, देखें मजेदार वीडियो

Jaideep Ahlawat: अपने देसी लुक्स और साधारण लहजे से सबका दिल जीतने वाले जयदीप अहलावत वैसे तो बेहद गंभीर दिखते हैं लेकिन उनका देसीपन, ठेट अंदाज़ और दमदार अभिनय उन्हें सबसे अलग बनाता है। कुछ दिनों पहले जयदीप का एक BTS वीडियो आया था जिसमें वो शेफाली शाह के साथ मस्ती करते नाजा आ रहे हैं।

मुंबई

Rashi Sharma

Aug 21, 2025

Jaideep Ahlawat and Shefali Shah
जयदीप अहलावत और शेफाली शाह (फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम)

Jaideep Ahlawat: 'पाताललोक', 'ब्रोकन न्यूज', 'ज्वेलथीफ', 'थ्री ऑफ अस', जैसी फिल्मों और सीरीज में अपने अभिनय से सबका दिल जितने वाले जयदीप अहलावत को कौन नहीं जानता है। आज वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। मगर आपको बता दें कि उनका अभिनय जितना शानदार है, उतना ही बेहतरीन वो डांस करते हैं। पिछले कुछ दिनों में उनके भंगड़ा करते हुए कई वीडियोज सामने आ रहे हैं। लोगों को उनका ये अंदाज भी बहुत पसंद आ रहा है।

जयदीप अहलावत, अब एक जाना माना नाम बन चुके हैं और उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह भी बना ली है। अपने देसी लुक्स और साधारण लहजे से सबका दिल जीतने वाले जयदीप अहलावत वैसे तो बेहद गंभीर दिखते हैं लेकिन उनका देसीपन, ठेट अंदाज़ और दमदार अभिनय उन्हें सबसे अलग बनाता है। वहीं उनके पास टैलेंट का वो खजाना है जो अधिकतर लोगों के पास नहीं होता है। वो खजाना है उनका डांस खासतौर पर उनका भंगड़ा करने का स्टाइल। बीते कुछ दिनों में उनके डांस वीडियोज वायरल हो रहे हैं जिनमें वो भंगड़ा करते दिख रहे हैं।

मगर आज हम आपको उनके भंगड़ा नहीं बल्कि क्लासिकल डांस का वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो को एक्ट्रेस शेफाली शाह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है। ये वीडियो एक्ट्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के मौके पर पोस्ट किया था जिसमें जयदीप अहलावत के डांस स्टेप्स ने सभी को बता दिया है कि वो जितने गंभीर रोल करते हैं सेट पर उतनी ही मस्ती भी करते हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे जयदीप, शेफाली के पीछे खड़े होकर उनके डांस की नकल उतार रहे हैं। भले ही वो शेफाली को कॉपी कर रहे हैं लेकिन हूबहु वैसे ही कर रहे हैं।

‘थ्री ऑफ अस’ का एक BTS वीडियो

आपको बता दें कि ये वीडियो साल 2022 में आई फिल्म 'थ्री ऑफ अस' का एक BTS Video है। फिल्म में जयदीप और शैफाली शाह के साथ स्वानंद किरकरे भी मुख्य भूमिका में नजर आये थे।

हाल ही में जयदीप, कपिल शर्मा के शो The Great Indian Kapil Show में प्रतीक गांधी, विजय वर्मा, जीतू सर के साथ नजर आये थे। इसी शो में उन्होंने अपने भंगड़ा डांस मूव्स दिखाए। उनका ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था।

वहीं कुछ दिनों पहले वो मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव (IFFM) में पहुंचे थे। इस इवेंट में उनके साथ एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा और कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा भी मौजूद थे। इवेंट का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पहले तो जयदीप मलाइका और बाकी लोगों के पीछे छुपते दिख रहे हैं, लेकिन बाद में वो आगे आए और फिर धमाकेदार भांगड़ा डांस कर सबको हैरान कर दिया।

वैसे तो जयदीप अहलावत अपने डार्क और गंभीर किरदारों के लिए जाने जाते हैं, ऐसे में उनके अलग-अलग डांस वीडियोज में उनको डांस करता देख उनके फैंस बहुत खुश हैं और लोगों को उनका ये अंदाज भी बहुत पसंद आ रहा है।

Entertainment

Published on:

21 Aug 2025 10:11 pm

जब शेफाली शाह की कॉपी करते दिखे पाताललोक फेम जयदीप अहलावत, देखें मजेदार वीडियो

