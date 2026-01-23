दर्शक होंगे हैरान जब गूंजेगी यह आवाज… ‘बॉर्डर 2’ में कैमियो या कुछ और?

फिल्म ‘बॉर्डर 2’, साल 1997 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म ‘बॉर्डर’ का सीक्वल है। यह फिल्म भी 1971 की जंग की पृष्ठभूमि पर आधारित है और एक नई व दमदार कहानी पेश करती है। फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। इसका निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है, जबकि इसे जे. पी. दत्ता, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है।