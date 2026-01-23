दर्शक होंगे हैरान जब गूंजेगी यह आवाज… ‘बॉर्डर 2’ में कैमियो या कुछ और?

बोमन ईरानी - बॉर्डर 2 पोस्टर (फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम)
Boman Irani In Border 2: साल 2026 की पहली बड़ी फिल्म ‘बॉर्डर 2’ आखिरकार आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गयी है। शानदार स्टारकास्ट और मजबूत एडवांस बुकिंग के चलते फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। फिल्म से पहले दिन बेहतरीन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की उम्मीद है।
साथ ही एक खास बात यह है कि जो दर्शक यह फिल्म देखने सिनेमाघरों में जायेंगे उन्हें ओपनिंग क्रेडिट्स के दौरान एक दिलचस्प सरप्राइज मिलेगा।
दरअसल, फिल्म के शुरुआती क्रेडिट्स में ‘स्पेशल थैंक्स’ के तहत बोमन ईरानी का नाम दिखाई देता है। यह देखकर दर्शकों को क्यूरोसिटी जरूर होगी और कुछ लोग यह भी सोच सकते हैं कि शायद फिल्म में बोमन का कोई कैमियो हो।
हालांकि, बोमन ईरानी ‘बॉर्डर 2’ में किसी विशेष भूमिका या कैमियो में नजर नहीं आएंगे। उन्हें ओपनिंग क्रेडिट्स में धन्यवाद इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने फिल्म में नैरेटर के रूप में अपनी आवाज दी है।
फिल्म की शुरुआत 1971 में पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) की स्थिति के विवरण से होती है और यहीं से बोमन ईरानी का नरेशन शुरू होता है। उनकी आवाज में यह बताया गया है कि किस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच के हालात पूर्ण युद्ध में बदल गए। बोमन ईरानी की दमदार बैरिटोन आवाज और डायलॉग्स इस वॉइस ओवर को प्रभावशाली बनाते हैं, जिससे दर्शक आगे होने वाली घटनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं।
फिल्म ‘बॉर्डर 2’, साल 1997 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म ‘बॉर्डर’ का सीक्वल है। यह फिल्म भी 1971 की जंग की पृष्ठभूमि पर आधारित है और एक नई व दमदार कहानी पेश करती है। फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। इसका निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है, जबकि इसे जे. पी. दत्ता, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है।
