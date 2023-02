अवतार 2 ने दुनियाभर में मचाया धमाल, टाइटैनिक का रिकाॅर्ड तोड़ रच डाला नया इतिहास

अवतार 2 ने दुनियाभर में मचाया धमाल, टाइटैनिक का रिकाॅर्ड तोड़ रच डाला नया इतिहास

मुंबईPublished: Feb 22, 2023 11:49:50 am Submitted by: Jyoti Singh

Avatar 2 Breaks titanic Record : फिल्म 'अवतार 2' पिछले साल 16 दिसंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। जिसके बाद ही फिल्म ने बाॅक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी थी। अब अवतार 2 ने एक और नया इतिहास रच दिया है। जेम्स कैमरून की फिल्म ने अपनी ही फिल्म टाइटैनिक का रिकाॅर्ड ब्रेक कर दिया है।

हाॅलीवुड के टाॅप फिल्मेकर जेम्स कैमरून (James Cameron) की फिल्म 'अवतारः द वे ऑफ वाटर' (Avatar: The Way of Water) ने पिछले साल 2022 में रिलीज होते ही धमाल मचा दिया था। ये फिल्म 16 दिसंबर को रिलीज हुई थी, जिसके बाद से ही पूरी दुनिया में इसका डंका बज रहा है। 'अवतार 2' (Avatar 2 Box Office) ने रिलीज होते ही बाॅक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी थी। अब एक बार फिर इसने नया इतिहास रच दिया है। दिलचस्प बात ये है कि जेम्स कैमरून की फिल्म ने अपनी ही फिल्म 'टाइटैनिक' (Titanic) का रिकाॅर्ड ब्रेक कर दिया है। साथ ही दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है।