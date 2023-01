अब तक नहीं देखी अवतार द वे ऑफ वॉटर? अब ओटीटी पर देखें, फिल्म इस दिन दे रही दस्तक

मुंबईPublished: Jan 12, 2023 11:16:27 am Submitted by: Jyoti Singh

Avatar 2 OTT Release Date : हॉलीवुड फिल्म 'अवातर: द वे ऑफ वॉटर' को रिलीज हए चार सप्ताह हो चुके हैं। फिल्म रिलीज के बाद से विदेश में ही नहीं भारत में भी ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। इसी सक्सेस को देखते ही मेकर्स ने फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म (Avatar 2 OTT) पर रिलीज करने का मन बना लिया है।

James Cameron film Avatar the Way of Water release on ott after box office success

Avatar: The Way of Water : हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरून (James Cameron) की फिल्म 'अवातर: द वे ऑफ वॉटर' (Avatar: The Way of Water) 16 दिसंबर को रिलीज हुई थी। फिल्म को रिलीज हुए चार सप्ताह हो चुके हैं। इसके बावजूद 'अवतार 2' की बॉक्स ऑफिस पर धुंआधार कमाई जारी है। फिल्म ने न सिर्फ विदेश में बल्कि भारत में भी शानदार कलेक्शन किया है। यहां तक कि 'एवेंजर्स एंडगेम' के रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म बन गई है। फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। इसी सक्सेस को देखते हुए मेकर्स ने 'अवतार 2' को ओटीटी प्लेटफॉर्म (Avatar 2 OTT) पर रिलीज करने का मन बना लिया है।