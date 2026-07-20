कंगना रनौत ने कहा, 'संसद का सत्र हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए होता है। हम विपक्ष का स्वागत करते हैं कि वह अपने सभी सवाल हमारे सामने उठाए, लेकिन हंगामा करना और संसद की कार्यवाही में बाधा डालना सही तरीका नहीं है। देश की जनता ने इस सरकार को चुना है और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो देश का सुचारु रूप से शासन चलाए और संसद की कार्यवाही प्रभावी ढंग से संचालित हो।'