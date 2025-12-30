नहीं रहीं एक्ट्रेस नंदिनी, सुसाइड नोट में लिखा- शादी नहीं करना चाहती थी और न ही सरकारी नौकरी

नंदिनी सीएम। (फोटो- INSTAGRAM)
कन्नड़ टेलीविजन एक्ट्रेस नंदिनी सीएम ने अब इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्होंने सोमवार को बेंगलुरु में अपने पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन में आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है। यह घटना बेंगलुरु के केंगरी इलाके में हुई है।
मौके से पुलिस को एक सुसाइड मिला है। जिससे यह पता चलता है कि नंदिनी डिप्रेशन और पर्सनल दिक्कतों से जूझ रहीं थीं। सुसाइड नोट में यह भी कहा गया है कि वह शादी नहीं करना चाहती थी और सरकारी नौकरी करने की भी उनकी इच्छा नहीं थी।
नंदिनी अपने एक्टिंग करियर को बरकरार रखना चाहती थीं। जबकि उनका परिवार चाहता था कि वह सेटल हो जाएं। पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने कहा कि अब तक किसी भी गड़बड़ी का शक नहीं है।
सीनियर अधिकारी ने आगे बताया कि इस मामले में जांच चल रही है। नंदिनी के परिवार के सदस्यों और उनके करीबियों का बयान लिए जा रहे हैं। इस समय एक्ट्रेस एक तमिल सीरियल गौरी में मुख्य भूमिका अदा कर रही थीं।
नंदिनी ने इस सीरियल में कनक और दुर्गा के रूप में डबल रोल निभाया था। कुछ दिनों पहले उनके एक शो के एक सीन यह दिखाया गया था कि उनके एक किरदार ने जहर पी लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी चर्चा भी तेज है।
नंदिनी ने अपने करियर की शुरुआत कन्नड़ टेलीविजन में सपोर्टिंग रोल से की। वह 'जीवा हूवागिदे', 'संघर्ष' और 'गौरी' जैसे पॉपुलर धारावाहिकों में काम कर चुकी थीं।
इंस्टाग्राम पर उनकी आखिरी पोस्ट उनके शो गौरी का एक प्रोमो था। हाल ही में, उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं। उन्होंने पोस्ट को कैप्शन दिया- लव लव। वह रेगुलर इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करती थीं।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन
ट्रेंडिंग