शहजादा की शूटिंग के दौरान कार्तिक आर्यन को लगी चोट, एक्टर ने तस्वीर शेयर कर बताया अपना हाल

Kartik Aaryan Injured : कार्तिक आर्यन अपनी अपकमिंग फिल्म 'शहजादा' की शूटिंग के दौरान घायल हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है। इस फोटो में वह अपने पैरों को आइस से भरी बकेट में डाले नजर आ रहे हैं।

Kartik Aaryan injured during the shooting of the film Shehzada