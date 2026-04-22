किम कार्दशियन और लुईस हैमिल्टन ने बीच पर किया खुल्लम-खुल्ला प्यार, वीडियो हुआ वायरल

बता दें, 41 साल के हैमिल्टन (Lewis Hamilton) इस सीजन फरारी के साथ नई पारी खेल रहे हैं। 2025 के कमजोर सीजन के बाद उन्होंने चीन ग्रैंड प्रिक्स में तीसरे स्थान पर रहकर फरारी के साथ अपना पहला पोडियम हासिल किया और फिलहाल वो F1 ड्राइवर्स स्टैंडिंग में चौथे स्थान पर हैं। साथ ही, शीर्ष पर चल रहे किमी एंटोनेली से 31 नंबर से पीछे हैं। बहरीन और सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स कैंसल होने के बाद अब हैमिल्टन 4 मई को मियामी ग्रैंड प्रिक्स में उतरेंगे और वो पहले से ही अमेरिका में मौजूद हैं।