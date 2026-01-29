19 मिनट, लेकिन सांसें रोक देने वाली इस शॉर्ट थ्रिलर फिल्म ने लोगों को कर दिया हैरान, देखें बिल्कुल FREE

शिरीष कुंदर के जरिए निर्देशित इस फिल्म की कहानी 'सपन' (मनोज बाजपेयी) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें सपन एक ऐसी मानसिक स्थिति से गुजर रहा है जहां उसे हमेशा मतिभ्रम (Hallucination) होता है। वो अपनी दोस्त कल्पना (राधिका आप्टे) को बताता है कि उसे 'कृति' (नेहा शर्मा) नाम की एक लड़की से प्यार हो गया है और वो उसके घर में उसके साथ ही रहती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जब Psychiatrist सपन को समझाती है कि कृति नाम की कोई लड़की असल में है ही नहीं। वो केवल सपन के दिमाग की भ्रम है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कृति सच में एक इंसान है या सपन किसी खूनी खेल का हिस्सा है? फिल्म का अंत इतना चौंकाने वाला है कि आप अगले 5 मिनट तक सुन्न होकर स्क्रीन पर आप तकते रह जाएंगे।