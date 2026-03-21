हार्ट अटैक से मधुमिता राउत का हुआ निधन, कला जगत में शोक की लहर

इतना ही नहीं, नृत्यांगना मधुमिता के कार्यक्रमों में कविता आधारित प्रस्तुतियां, गोएथे की कविताओं पर नृत्य और नीदरलैंड की बाली नृत्यांगना दिया तंत्रि के साथ फ्यूजन डांस भी शामिल थे। बता दें, मधुमिता राउत (Madhumita Raut), मायाधर राउत की पुत्री थीं, उनका काफी भरा और पूरा खुशहाल परिवार था। मायाधर राउत ने 1950 के दशक में ओडिसी नृत्य का पुनरुद्धार किया था और इसे शास्त्रीय ज्ञान के साथ समृद्ध किया था, लेकिन अफसोस की बात है पिछले साल फरवरी 2025 में उनका भी निधन हो गया।