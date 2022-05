रणबीर-आलिया की रिसेप्शन पार्टी में नहीं जाना चाहती थीं मलाइका अरोड़ा, कहा- लोगों ने मुझे बहलाया

बी टाउन के फेवरेट कपल यानी आलिया और रणबीर ने हाल ही में शादी की है। इस शादी के चर्चे चारों ओर सुनने को मिले। हर कोई इनकी शादी से जुड़ी कोई भी खबर को मिस नहीं करना चाहता था। फिर वो चाहे हल्दी की रस्म की फोटोज हो या रिसेप्शन पार्टी की वीडियोज। जहां हर कोई इनकी शादी को लेकर उत्सुक था वहीं मलाइका अरोड़ा इनकी रिसेप्शन पार्टी में नहीं जाना चाहती थीं।

एक्सीडेंट के बाद मलाइका अरोड़ा पहली बार रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की रिसेप्शन पार्टी में नजर आई थीं। मलाइका अरोड़ा रिसेप्शन में ब्वॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर के साथ पहुंची थीं। रिसेप्शन को लेकर हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान मलाइका ने बताया कि वो इस पार्टी में नहीं जाना चाहती थीं। इस पार्टी में जाने के लिए लोगों को उन्हें काफी बहलाना पड़ा था। इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि मलाइका का कार एक्सीडेंट है।

malaika arora did not want to go to ranbir alias reception party