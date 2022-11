मलाइका हूं.. मलाला नहीं! अपने ही शो के स्क्रिप्ट राइटर्स पर भड़कीं मलाइका अरोड़ा, देखें प्रोमो

मुंबईPublished: Nov 29, 2022 03:11:13 pm Submitted by: Jyoti Singh

Moving in with Malaika Promo Out : मलाइका अरोड़ा के रियलिटी शो मूविंग इन विद मलाइका का प्रोमो रिलीज हो चुका है। जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। इस शो के जरिए मलाइका ओटीटी में डेब्यू करने जा रही हैं। हालांकि प्रोमो में मलाइका को अपने शो के स्क्रिप्ट राइटर्स पर गुस्सा करते दुखा गया है।

Malaika Arora New Reality Show : अपने हॉट एंड बोल्ड लुक्स से सुर्खियों में रहने वाली मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) जल्द ही टीवी पर अपना नया रिएलिटी शो 'मूविंग इन विथ मलाइका' (Moving in with Malaika) ला रही हैं। इस शो के जरिए मलाइका ओटीटी (OTT) की दुनिया में अपना पहला कदम बढ़ाएंगी। उनका ये शो 'मूविंग इन विथ मलाइका' जल्द स्ट्रीम होगा। जिसका लेटेस्ट प्रोमो उन्होंने आज अपने फैंस के साथ शेयर किया है। हालांकि प्रोमो में फैंस को मलाइका का गुस्सा भी देखना पड़ा। जहां वह शो के स्क्रिप्ट राइटर्स पर सरेआम भड़कती हुई दिख रही हैं। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों मलाइका को गुस्सा आ गया...