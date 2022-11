जब अपना प्यार साबित करने के लिए Saif Ali Khan ने की ऐसी हरकत, शॉक्ड रह गईं थीं बेबो

Saif Ali Khan Love Story : सैफ अली खान और करीना कपूर खान ने साल 2012 में शादी की थी। दोनों का प्यार हमेशा मीडिया के सामने देखने को मिलता है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सैफ ने करीना के लिए अपना प्यार साबित करने के लिए एक बार अपना हाथ काट लिया था।

Saif Ali Khan slit hand to prove his love for kareena kapoor during Tashan movie shoot