मलाइका अरोड़ा ने बताई दिल की बात, बोलीं- घर के बाहर तलाकशुदा लिखी नेमप्लेट लगवाना चाहती हूं

मुंबईPublished: Dec 10, 2022 11:38:46 am Submitted by: Jyoti Singh

Malaika Arora talks about Divorce : मलाइका अरोड़ा अपने रियलिटी वेब शो ‘मूविंग इन विद मलाइका’ में स्टैंड-अप कॉमेडी में हाथ आजमाती नजर आईं। इस दौरान एक्ट्रेस ने मजाकियां अंदाज में अपने जिंदगी की परेशानियों के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि वह अपने घर के बाहर तलाकशुदा नेमप्लेट लगवाना चाहती हैं।

Malaika Arora talks about her Divorce

Moving in with Malaika : बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा (malaika arora) इन दिनों अपने रिएलिटी शो 'मूविंग इन विद मलाइका' (moving in with malaika) को लेकर सुर्खियों में हैं। इस शो के दौरान मलाइका ने अपनी पर्सनल लाइफ और लिए गए फैसलों को लेकर कई बार बेबाकी के साथ अपनी बात को दर्शकों के सामने रखा है। एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने और अर्जुन कपूर के रिश्ते पर खुलकर बात की थी। अब वह स्टैंड-अप कॉमेडी में हाथ आजमाती दिख रही हैं। स्टैंडअप कॉमेडी के दौरान ही मलाइका ने मजाकियां अंदाज में अपने जिंदगी की परेशानियों के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि वह अपने घर के बाहर तलाकशुदा नेमप्लेट लगवाना चाहती हैं।