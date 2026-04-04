अभिनेत्री के साथ की गंदी गरकत? गिरफ्तारी के बाद अब यौन उत्पीड़न मामले में 3 दिन की पुलिस रिमांड पर गए फिल्ममेकर

ये मामला उस शिकायत से जुड़ा है जिसमें एक अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान निर्देशक ने उन्हें कारवां में बुलाकर अनुचित व्यवहार किया और कथित रूप से यौन हमला करने की कोशिश की। अभिनेत्री के बयान के आधार पर पुलिस ने कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिनमें महिला की गरिमा भंग करना, यौन उत्पीड़न, अवैध रूप से रोकना और अश्लील इशारे करना जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं।