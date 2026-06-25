‘लड़कियां पैसे के पीछे नहीं भागतीं’, केतन अग्रवाल के मर्डर पर यूट्यूबर सागर ठाकुर ने कसा तंज, बोले- दिमाग ही नहीं होता

Ketan Agarwal Murder Case: केतन अग्रवाल के मर्डर के बाद अब उनका केस और भी पेचीदा होता जा रहा है। इस केस में जिस तरह मंगेतर सिया गोयल ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर साजिश रची, उसके बाद कई लोगों ने अब उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। पहले अभिनेत्री आंचल खुराना, फिर हिना खान और अब यूट्यूबर सागर ठाकुर ने भी इस मामले पर बात करते हुए सिया पर तंज कसा है। क्या कुछ कहा है द 50 फेम मेक्स्टर्न ने, चलिए जानते हैं।