‘क्योंकि मैं इंडियन हूं’, जब Racist कमेंट पर सतीश शाह ने दिया था करारा जवाब

सतीश शाह ने बताया था कि वो Heathrow Airport पर यात्रा कर रहे थे, तभी उन्होंने एयरपोर्ट स्टाफ के एक मेंबर को अपने सहकर्मी से उनके बारे में बात करते हुए सुना। कथित तौर पर कर्मचारी ये जानना चाहता था कि सतीश शाह जैसे व्यक्ति फर्स्ट-क्लास का महंगा टिकट कैसे खरीद सकते हैं। इस पर एक्टर को ये टिप्पणी उनकी जाति और भारतीय पहचान से जोड़कर की गई। हालांकि, सतीश शाह ने इस स्थिति पर गुस्सा करने के बजाय बेहद शांत और आत्मविश्वास से भरा करारा जवाब दिया। उन्होंने अपने x पर इसका जवाब दिया, "मैं गर्व से और हंसते हुए कह रहा हूं, क्योंकि मैं इंडियन हूं।" एक्टर का ये जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने इसे भारतीयों के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का प्रतीक बताया।