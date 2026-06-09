दुनिया छोड़ने के बाद मिला बड़ा सम्मान! सतीश शाह को पद्म श्री, रूपाली गांगुली का इमोशनल रिएक्शन वायरल

इस इमोशनल मौके पर एक पोस्ट खूब चर्चा में है और वो है टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली की, जिसमें उन्होंने सतीश शाह को श्रद्धांजलि देते हुए X पर लिखा, "काश उन्हें ये सम्मान खुद मिल पाता।" इन कुछ शब्दों में जितना दर्द था, उतना ही प्यार और सम्मान भी। बता दें, राष्ट्रपति भवन में 23 जून को आयोजित होने वाले दूसरे सिविल इन्वेस्टीचर इवेंट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुल 65 हस्तियों को पद्म ऑवार्ड प्रदान करेंगी। इस समारोह में सतीश शाह के अलावा मलयालम सिनेमा के महानायक मम्मूटी और एक्टर-फिल्मनिर्माता आर. माधवन भी सम्मानित होंगे। मम्मूटी को पद्म भूषण और माधवन को पद्म श्री से नवाजा जाएगा।