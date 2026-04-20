‘शार्क टैंक इंडिया’ की नमिता थापर को नमाज के फायदे बताने पर पड़ी गालियां, अब ट्रोलर्स को दिया जवाब, बोलीं- अब चुप क्यों हैं वो लोग

Namita Thapar Trolled: 'शार्क टैंक इंडिया' की शार्क नमिता थापर इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। नमाज के हेल्थ बेनिफिट्स पर एक वीडियो शेयर करने के बाद उन्हें लगातार ट्रोलिंग और आपत्तिजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ रहा है। अब उन्होंने सामने आकर न सिर्फ ट्रोलर्स को जवाब दिया है, बल्कि महिलाओं के सम्मान पर भी खुलकर अपनी बात रखी है।