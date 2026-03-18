329 लोगों की मौत से दहला था देश, ‘नदिया के पार’ के एक्टर भी बने थे उस खौफनाक हमले का शिकार

इतना ही नहीं, उनकी चमकती हुई जिंदगी अचानक ही खत्म हो गई। 23 जून 1985 को इंदर ठाकुर, उनकी पत्नी और 4 साल के बेटे के साथ एयर इंडिया की फ्लाइट 182 पर सवार थे और ये फ्लाइट टोरंटो से लंदन होकर भारत जा रही थी। बता दें, दुर्भाग्यवश, इस विमान में आयरलैंड के समुद्र के पास आतंकवादी हमला हुआ। विमान में लगे बम के धमाके से विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें सवार सभी 329 लोगों की जान चली गई। दरअसल, ये हमला कनाडा के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकवादी और खौफनाक हमला माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत जिंदगियां बर्बाद हुई।