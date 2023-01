नीना गुप्ता की बेटी मसाबा ने शादी के बाद पहनी अजीबोगरीब ड्रेस, ट्रोलर्स बोले- फैशन डिजाइनर होने के बावजूद अपने लिए...

बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता की लाडली बेटी मसाबा गुप्ता शादी के बंधन में बंध गई हैं। उन्होंने एक्टर सत्यदीप मिश्रा के साथ दूसरी शादी रचाई है। शादी के बाद मसाबा ने लोगों को मिठाईयां बांटी, इस दौरान की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। मसाबा ने इस वीडियो में जो कपड़े पहने हैं, उसे लेकर सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें ट्रोल करने लगे हैं।

Neena Gupta Daughter Masaba Gupta Troll For Fashion In Her And Satyadeep Wedding Video