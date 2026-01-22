22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

फ्लॉप का ठप्पा हटा और छा गए 41 साल के ये ‘धुरंधर’, 4 साल तक तरसते रहे एक हिट के लिए, अब बने रातो-रात ब्लॉकबस्टर स्टार

Sarvam Maya Movie: फ्लॉप फिल्मों और करियर के उतार-चढ़ाव के बाद, 41 वर्षीय निविन ने साल 2026 की शुरुआत एक जबरदस्त सफलता के साथ की है। इस नई फिल्म 'सर्वम माया' (Sarvam Maya) ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसी धमाकेदार पकड़ बनाई है कि कई बड़े रिकॉर्ड टूट गए हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 22, 2026

Sarvam Maya

Sarvam Maya (सोर्स: x @allen_shammi)

Sarvam Maya Movie: फिल्म इंडस्ट्री में हर शुक्रवार को सितारों की किस्मत बदलती है, लेकिन 25 दिसंबर 2025 का शुक्रवार मलयालम सिनेमा जगत के सुपरस्टार निविन पॉली (Nivin Pauly) के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हुआ है। बता दें, पिछले कई सालों से फ्लॉप फिल्मों और करियर के उतार-चढ़ाव से जूझ रहे 41 वर्षीय निविन ने साल 2026 की शुरुआत एक जबरदस्त धमाके के साथ की। उनकी नई फिल्म 'सर्वम माया' (Sarvam Maya) ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसी सुनामी लाई है कि बड़े-बड़े रिकॉर्ड भी ध्वस्त हो गए हैं।

कमाई के मामले में सबको चौका दिया

स्टार निविन पॉली की फिल्म 'सर्वम माया' ने कमाई के मामले में सबको चौका दिया है। सिर्फ 30 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में लगभग 143 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। ये निविन के करियर की पहली ऐसी फिल्म है जिसने 100 करोड़ क्लब में एंट्री मारी है और खास बात ये है कि इस दौरान बॉक्स ऑफिस पर अन्य बड़ी फिल्मों (जैसे धुरंधर) का भी बोलबाला था, लेकिन 'सर्वम माया' अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल रही है।

इतना ही नहीं, निविन पॉली जिन्होंने 'नेरम' (2013) और 'प्रेमम' (2015) जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से अपना एक अलग स्टारडम बनाया था, पिछले कुछ समय से मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। साल 2018 के बाद उनकी किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया था। बता दें, 'सैटरडे नाइट', 'महावीर्यर', 'पदावेट्टू' और 'मलयाली फ्रॉम इंडिया' जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिटीं और इसके बाद फिल्म क्रिटिक कहने लगे थे कि उनकी 'फील-गुड' इमेज अब फीकी पड़ रही है, लेकिन 'सर्वम माया' ने उन्हें 'कमबैक किंग' साबित कर दिया।

अब बने रातो-रात ब्लॉकबस्टर स्टार

अखिल सत्यन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म एक 'सुपरनैचुरल कॉमेडी' है। फिल्म में निविन पॉली ने एक ऐसे व्यक्ति का रोल निभाया है जो अपने जीवन में होने वाली अजीबोगरीब और अलौकिक (Supernatural) घटनाओं से परेशान है। फिल्म में सस्पेंस, कॉमेडी और इमोशन्स का इतना दमदार तड़का है कि दर्शक इसे बार-बार देखने थिएटर पहुंच रहे हैं। फिल्म में सपोर्टिंग कास्ट के रूप में शरन वेलायुधन और अनिल राधाकृष्णन जैसे स्टार्स ने भी बेहतरीन काम किया है, जबकि जस्टिन प्रभाकरन का संगीत फिल्म की जान है।

बता दें, इस ब्लॉकबस्टर सफलता ने निविन पॉली को एक बार फिर मलयालम इंडस्ट्री के फ्रंटलाइन स्टार्स में ला खड़ा किया है। इंडस्ट्री के लोगो का कहना है कि निविन को बस एक सही स्क्रिप्ट की तलाश थी जो उनकी वर्सेटाइल एक्टिंग के साथ न्याय कर सके, और 'सर्वम माया' ने वो कर दिखाया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

22 Jan 2026 11:29 am

Hindi News / Entertainment / फ्लॉप का ठप्पा हटा और छा गए 41 साल के ये ‘धुरंधर’, 4 साल तक तरसते रहे एक हिट के लिए, अब बने रातो-रात ब्लॉकबस्टर स्टार

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

मनोज मुंतशिर का एआर रहमान के हिंदू-मुस्लिम वाले विवादित बयान पर हमला, सलमान-शाहरुख को लेकर कही ये बात

Manoj Muntshir on AR Rahman Communal Bias Statement
बॉलीवुड

तुम चीट कर रहे हो?…अनुष्का शर्मा ने क्यों विराट कोहली से किया सवाल? कपल का वीडियो हुआ वायरल

Anushka Sharma why asked to Virat Kohli are you cheat video goes viral
बॉलीवुड

बिना तलाक लिए ही आधी उम्र की लड़की से एक्टर ने की शादी, तिलमिला उठीं पहली पत्नी, बोलीं- बेटी सिर्फ 2 साल छोटी…

Hiran Chatterjee Second Marriage Row
मनोरंजन

हिंदू-मुस्लिम विवादों के बीच AR Rahman पर ‘रोजा’ के आइकॉनिक गाने को चुराने का लगा आरोप, वीडियो वायरल

(ए आर रहमान कॉन्ट्रोवर्सी सोर्स: x @jothims)
मनोरंजन

SRK की ‘King’ पर आया बड़ा अपडेट, फिल्म में अनिल कपूर का नया अवतार मचाएगा तहलका

Shahrukh Khan - Anil Kapoor Photo
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.