फ्लॉप का ठप्पा हटा और छा गए 41 साल के ये ‘धुरंधर’, 4 साल तक तरसते रहे एक हिट के लिए, अब बने रातो-रात ब्लॉकबस्टर स्टार

Sarvam Maya Movie: फिल्म इंडस्ट्री में हर शुक्रवार को सितारों की किस्मत बदलती है, लेकिन 25 दिसंबर 2025 का शुक्रवार मलयालम सिनेमा जगत के सुपरस्टार निविन पॉली (Nivin Pauly) के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हुआ है। बता दें, पिछले कई सालों से फ्लॉप फिल्मों और करियर के उतार-चढ़ाव से जूझ रहे 41 वर्षीय निविन ने साल 2026 की शुरुआत एक जबरदस्त धमाके के साथ की। उनकी नई फिल्म 'सर्वम माया' (Sarvam Maya) ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसी सुनामी लाई है कि बड़े-बड़े रिकॉर्ड भी ध्वस्त हो गए हैं।