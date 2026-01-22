फ्लॉप का ठप्पा हटा और छा गए 41 साल के ये ‘धुरंधर’, 4 साल तक तरसते रहे एक हिट के लिए, अब बने रातो-रात ब्लॉकबस्टर स्टार

Sarvam Maya (सोर्स: x @allen_shammi)
Sarvam Maya Movie: फिल्म इंडस्ट्री में हर शुक्रवार को सितारों की किस्मत बदलती है, लेकिन 25 दिसंबर 2025 का शुक्रवार मलयालम सिनेमा जगत के सुपरस्टार निविन पॉली (Nivin Pauly) के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हुआ है। बता दें, पिछले कई सालों से फ्लॉप फिल्मों और करियर के उतार-चढ़ाव से जूझ रहे 41 वर्षीय निविन ने साल 2026 की शुरुआत एक जबरदस्त धमाके के साथ की। उनकी नई फिल्म 'सर्वम माया' (Sarvam Maya) ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसी सुनामी लाई है कि बड़े-बड़े रिकॉर्ड भी ध्वस्त हो गए हैं।
स्टार निविन पॉली की फिल्म 'सर्वम माया' ने कमाई के मामले में सबको चौका दिया है। सिर्फ 30 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में लगभग 143 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। ये निविन के करियर की पहली ऐसी फिल्म है जिसने 100 करोड़ क्लब में एंट्री मारी है और खास बात ये है कि इस दौरान बॉक्स ऑफिस पर अन्य बड़ी फिल्मों (जैसे धुरंधर) का भी बोलबाला था, लेकिन 'सर्वम माया' अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल रही है।
इतना ही नहीं, निविन पॉली जिन्होंने 'नेरम' (2013) और 'प्रेमम' (2015) जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से अपना एक अलग स्टारडम बनाया था, पिछले कुछ समय से मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। साल 2018 के बाद उनकी किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया था। बता दें, 'सैटरडे नाइट', 'महावीर्यर', 'पदावेट्टू' और 'मलयाली फ्रॉम इंडिया' जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिटीं और इसके बाद फिल्म क्रिटिक कहने लगे थे कि उनकी 'फील-गुड' इमेज अब फीकी पड़ रही है, लेकिन 'सर्वम माया' ने उन्हें 'कमबैक किंग' साबित कर दिया।
अखिल सत्यन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म एक 'सुपरनैचुरल कॉमेडी' है। फिल्म में निविन पॉली ने एक ऐसे व्यक्ति का रोल निभाया है जो अपने जीवन में होने वाली अजीबोगरीब और अलौकिक (Supernatural) घटनाओं से परेशान है। फिल्म में सस्पेंस, कॉमेडी और इमोशन्स का इतना दमदार तड़का है कि दर्शक इसे बार-बार देखने थिएटर पहुंच रहे हैं। फिल्म में सपोर्टिंग कास्ट के रूप में शरन वेलायुधन और अनिल राधाकृष्णन जैसे स्टार्स ने भी बेहतरीन काम किया है, जबकि जस्टिन प्रभाकरन का संगीत फिल्म की जान है।
बता दें, इस ब्लॉकबस्टर सफलता ने निविन पॉली को एक बार फिर मलयालम इंडस्ट्री के फ्रंटलाइन स्टार्स में ला खड़ा किया है। इंडस्ट्री के लोगो का कहना है कि निविन को बस एक सही स्क्रिप्ट की तलाश थी जो उनकी वर्सेटाइल एक्टिंग के साथ न्याय कर सके, और 'सर्वम माया' ने वो कर दिखाया।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन
ट्रेंडिंग