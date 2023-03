Oscar 2023: घर बैठे इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखें ऑस्कर अवॉर्ड की लाइव स्ट्रीमिंग, जानें कब और कैसे देखें

Oscars 2023: 95वें ऑस्कर अवॉर्ड का आयोजन 12 मार्च को लॉस एंजिल्स के डॉली थिएटर में किया जाएगा । भारत को इस बार तीन नॉमिनेशन मिले हैं। फिल्म RRR के गाने नाटू-नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। चलिए जानते हैं भारत में हम इसे कब और कहां देख सकते हैं।

Oscars 2023 Live Date Time And Where To Watch In India, Know OTT Platform