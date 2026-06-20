3 दिन तक अस्पताल में कोई मिलने नहीं आया! पूजा चोपड़ा की मां ने सुनाई बेटी पैदा होने की दर्दनाक सजा

इतना ही नहीं, नीरा के मुताबिक, बेटी के जन्म के बाद 3 दिनों तक अस्पताल में कोई उनसे मिलने नहीं आया और घर लौटने के बाद भी उन्हें न तो इमोशनल सपोर्ट मिला और न ही नवजात बच्ची के लिए खुशी दिखाई गई। हालात इतने खराब हो गए थे कि उनसे रोज कहा जाने लगा कि बच्ची को किसी अनाथालय में छोड़ दो या फिर उससे छुटकारा पा लो, मुझे सिर्फ परिवारवालों ने बेटी होने की सजा दी और एक मां के लिए ये सुनना दर्दनाक था। आखिरकार, जब उनकी बेटी सिर्फ 21 दिन की थी, तब नीरा ने घर छोड़ने का फैसला किया। अपनी 7 साल की बड़ी बेटी का हाथ पकड़कर और गोद में नवजात बच्ची को लेकर वो घर से निकल पड़ीं। उस समय उनके पर्स में सिर्फ 81 रुपये थे।