अफेयर की गॉसिप्स के बीच पलक औजला ने तोड़ी चुप्पी, रोमांटिक पोस्ट से दिया करारा जवाब

इतना ही नहीं, जहां एक तरफ करण औजला ने इन आरोपों पर अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है, तो वहीं उनकी पत्नी पलक औजला ने सोशल मीडिया के जरिए अपना स्टैंड साफ कर दिया है। साथ ही, पलक ने इंस्टाग्राम पर करण के साथ एक बेहद रोमांटिक फोटोज शेयर की है। इस पोस्ट के साथ पलक ने "क्वीन, 2 दिल और बुरी नजर (Evil Eye)" वाली इमोजी का यूज किया। बता दे, बैकग्राउंड में उन्होंने वही गाना लगाया जो करण ने खास उनके लिए लिखा था। फैंस इसे उन अफवाहों और आरोपों का करारा जवाब मान रहे हैं जो उनके पति के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं।