अफेयर की गॉसिप्स के बीच पलक औजला ने तोड़ी चुप्पी, रोमांटिक पोस्ट से दिया करारा जवाब

Karan Aujla Cheating Controversy: अफेयर की गॉसिप्स और चर्चा के बीच पलक औजला ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक रोमांटिक पोस्ट शेयर करते हुए सभी अफवाहों को करारा जवाब दिया।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 14, 2026

अफेयर की गॉसिप्स के बीच पलक औजला ने तोड़ी चुप्पी, रोमांटिक पोस्ट से दिया करारा जवाब

पलक औजला और करण औजला (सोर्स: X)

Karan Aujla Cheating Controversy: पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सुपरस्टार करण औजला (Karan Aujla) इन दिनों काफी चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह कुछ और ही है। बता दें, करण औजला इस बार अपनी प्राइवेट लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। करण पर एक विदेशी कलाकार ने 'धोखाधड़ी' (Infidelity) और अपनी शादी की बात छिपाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया और रेडिट (Reddit) पर एक नई जंग छिड़ गई है।

पलक औजला ने अफेयर पर तोड़ी चुप्पी

बता दें, विवाद की शुरुआत तब हुई जब कनाडा की एक हॉलीवुड फिल्म आर्टिस्ट का बयान इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ, जिसमें इस महिला ने दावा किया कि वो करण औजला के साथ एक प्राइवेट रिलेशनशिप में थी। महिला का कहना है, "मैं करण औजला के साथ रिश्ते में थी और मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि वो शादीशुदा हैं। जब असलियत सामने आई, तो मुझे चुप कराने और शर्मिंदा करने की कोशिश की गई।"

इस पर आर्टिस्ट ने आगे ये भी आरोप लगाया कि करण की टीम ने भारत के कुछ इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा उनके खिलाफ गलत जानकारी फैलाने की कोशिश की और उन्होंने दावा किया कि कनाडा और अमेरिका की पुलिस इस मामले पर गौर कर रही है और वो जल्द ही एक बड़े अमेरिकी मीडिया आउटलेट को अपना इंटरव्यू देंगी।

इन आरोपों पर अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया

इतना ही नहीं, जहां एक तरफ करण औजला ने इन आरोपों पर अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है, तो वहीं उनकी पत्नी पलक औजला ने सोशल मीडिया के जरिए अपना स्टैंड साफ कर दिया है। साथ ही, पलक ने इंस्टाग्राम पर करण के साथ एक बेहद रोमांटिक फोटोज शेयर की है। इस पोस्ट के साथ पलक ने "क्वीन, 2 दिल और बुरी नजर (Evil Eye)" वाली इमोजी का यूज किया। बता दे, बैकग्राउंड में उन्होंने वही गाना लगाया जो करण ने खास उनके लिए लिखा था। फैंस इसे उन अफवाहों और आरोपों का करारा जवाब मान रहे हैं जो उनके पति के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं।

पलक के इस सपोर्टिव पोस्ट के बाद इंटरनेट यूजर्स 2 गुटों में बंट गए हैं। करण के फैंस इसे झूठी साजिश बताकर उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहीं, रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कुछ नेटिजन्स ने पलक को ट्रोल भी किया। एक यूजर ने लिखा, "वो स्टारडम के दबाव में है या उसका पूरी तरह ब्रेनवॉश कर दिया गया है।" कुछ अन्य लोगों ने तो ये तक बोल दिया कि शायद उनकी शादी का सेटअप ओपन हो सकता है।

बता दें कि करण औजला और पलक ने एक दशक से ज्यादा समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद साल 2023 में मैक्सिको में एक भव्य समारोह में शादी की थी। करण हमेशा अपने गानों और इंटरव्यू में अपनी पत्नी के प्रति प्यार जाहिर करते रहे हैं। फिलहाल, ये मामला कानूनी मोड़ लेगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन करण औजला के लिए ये विवाद उनकी छवि पर एक बड़ा दाग साबित होने वाला है।

14 Jan 2026 02:25 pm

