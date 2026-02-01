परिवार के करीबी की मौत के बाद पवित्रा पुनिया की शादी हुई पोस्टपोन, गमगीन हुआ महौल

दरअसल, सगाई से पहले पवित्रा एक्टर एजाज खान के साथ लंबे समय तक रिश्ते में थीं और दोनों बिग बॉस 14 के दौरान मिले थे और शो के बाद भी डेटिंग करते रहे। हालांकि, इस जोड़े ने 2024 में अपने ब्रेकअप कर लिया था। साथ ही, 2022 में, एजाज और पवित्रा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रपोजल की तस्वीरें शेयर करके अपनी सगाई की पुष्टि भी की थी, जिन्हें बाद में उनके ब्रेकअप के बाद हटा दिया था। फिलहाल, उनके फैंस को उनकी शादी की नई तारीख का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर काम की बात करें तो, पवित्रा ने फिल्म 'सिद्धार्थ: लव लस्ट, पीस' में काम किया था, जो साल 2015 में रिलीज हुई थी। उन्होंने इस हिंदी फिल्म में अहम भूमिका निभाई थी।