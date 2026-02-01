1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

परिवार के करीबी की मौत के बाद पवित्रा पुनिया की शादी हुई पोस्टपोन, गमगीन हुआ महौल

Pavitra Punia Postpones Wedding: पवित्रा पुनिया की शादी की तैयारियां तत्काल रुकी गईं , क्योंकि परिवार के करीबी सदस्य का निधन हो गया है। जिससे पूरे परिवार और समारोह के माहौल को गमगीन कर दिया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 01, 2026

पवित्रा पुनिया की शादी टली, परिवार के करीबी के निधन के बाद लिया फैसला

टीवी और बिग बॉस फेम एक्ट्रेस पवित्रा पुनिया (सोर्स: x @Pavitraके अकाउंट द्वारा)

Pavitra Punia Postpones Wedding :टीवी और बिग बॉस फेम एक्ट्रेस पवित्रा पुनिया जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रही थीं। बता दें, शादी के कुछ हफ्ते पहले ही इसे पोस्टपोन करने का बड़ा फैसला किया है। खबर ये थी कि एक्ट्रेस इसी साल मार्च में अमेरिका में रहने वाले अपने मंगेतर से शादी करने वाली थीं, लेकिन परिवार में एक दुखद घटना के बाद वेडिंग सेरेमनी को टाल दिया गया है, और पूरा महौल गमगीन है। लेकिन अभी ये ऐलान नहीं किया गया है कि पवित्रा अब कब शादी करेंगी।

शादी को कुछ महीनों के लिए आगे बढ़ाने का फैसला

हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में शादी के सवालो पर पवित्रा पुनिया ने बताया कि उनके परिवार ने शादी को कुछ महीनों के लिए आगे बढ़ाने का फैसला किया है, "अभी तक कोई तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन अगस्त से पहले कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि हमने इसे कम से कम 6 महीने के लिए टाल दिया है। ये अप्रत्याशित था और हम इससे उबरने की कोशिश कर रहे हैं।"

बता दें, पवित्रा ने अक्टूबर 2025 में सगाई कर ली थी, लेकिन उन्होंने अपने मंगेतर की पहचान रिवील नहीं किया था। पिछले साल, उन्होंने खुलासा किया था कि उनके मंगेतर एक एक्टर नहीं, बल्कि अमेरिका में रहने वाले एक बिजनेसमैन हैं। उन्होंने अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए कहा था, "वो एक बहुत अच्छे और दयालु इंसान हैं। हम काफी समय से एक जैसे रिश्ते में हैं, और ये सही लगता है, सब अच्छा है।"

शो के बाद भी डेटिंग

दरअसल, सगाई से पहले पवित्रा एक्टर एजाज खान के साथ लंबे समय तक रिश्ते में थीं और दोनों बिग बॉस 14 के दौरान मिले थे और शो के बाद भी डेटिंग करते रहे। हालांकि, इस जोड़े ने 2024 में अपने ब्रेकअप कर लिया था। साथ ही, 2022 में, एजाज और पवित्रा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रपोजल की तस्वीरें शेयर करके अपनी सगाई की पुष्टि भी की थी, जिन्हें बाद में उनके ब्रेकअप के बाद हटा दिया था। फिलहाल, उनके फैंस को उनकी शादी की नई तारीख का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर काम की बात करें तो, पवित्रा ने फिल्म 'सिद्धार्थ: लव लस्ट, पीस' में काम किया था, जो साल 2015 में रिलीज हुई थी। उन्होंने इस हिंदी फिल्म में अहम भूमिका निभाई थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

01 Feb 2026 12:09 pm

Published on:

01 Feb 2026 12:07 pm

Hindi News / Entertainment / परिवार के करीबी की मौत के बाद पवित्रा पुनिया की शादी हुई पोस्टपोन, गमगीन हुआ महौल
Story Loader

पत्रिका लाइव अपडेट

Union Budget 2026 Live: बजट के बाद धड़ाम हुआ शेयर बाजार, इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं, जानें बजट की बड़ी बातें

Union Budget 2026 Live Updates
कारोबार

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

fact check: उदयपुर पैलेस में आखिर किसके लिए हो रही है इतनी भव्य तैयारी? क्या रश्मिका-विजय की शादी है सच

fact check: उदयपुर पैलेस में आखिर किसके लिए हो रही है इतनी भव्य तैयारी? क्या रश्मिका-विजय की शादी है सच
बॉलीवुड

रोहित शेट्टी घर पर थे, बाहर चली 5 गोलियां, 12 टीमें गठित- फायरिंग केस में अब तक क्या पता चला

Rohit Shetty house firing Mumbai
मुंबई

जिस एक्टर को परोसा गया था मटन की जगह बीफ! उसने वेटर की गिरफ्तारी के बाद शेयर वीडियो किया डिलीट?

Sayak chakraborty served beef instead of mutton in kolkata pub Actor deleted share video after trolling
मनोरंजन

पिता से बेहद नफरत करती है ये फेमस एक्ट्रेस, कभी नहीं किया सरनेम इस्तेमाल, बताया ये बड़ा कारण

Tabu hate her father never used his surname with her name she Big reason Revealed
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ से LEAK हुई तस्वीरें, ये किरदार होगा ‘बड़े साहब’? सोशल मीडिया पर फैंस हुए एक्साइटेड

फिल्म धुरंधर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म के दूसरे पार्ट की भी रिलीज डेट उसी में बता दी गई थी। अब धुरंधर 2 की शूटिंग चल रही है जिसके कुछ फोटो और वीडियो लीक हो गए हैं। जिसने फिल्म में बड़े साहब कौन होगा? उसको लेकर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.