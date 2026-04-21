चीखते रहे लोग और मर्सिडीज से कुचली गई मॉडल क्लाउडिया ग्लैम, वीडियो देख कांप जाएंगे आप

ये घटना सोहो इलाके के एक फेमस नाइट क्लब 'इंका' के बाहर हुई। इंस्टाग्राम पर 'क्लाउडिया ग्लैम' (Klaudia Glam) के नाम से मशहूर क्लाउडिया जकरजेवस्का और गैब्रिएल कैरिंगटन के बीच पहले बहस हुई, जो जल्द ही सड़क पर मारपीट में बदल गई और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों के बीच हाथापाई के बाद एक काली मर्सिडीज कार क्लाउडिया को रौंदते हुए निकल गई।