पेट्रोल 300 रुपये लीटर… पाकिस्तानी एक्ट्रेस का नेताओं पर फूटा गुस्सा, बोलीं- ‘मर क्यों नहीं जाते’

Pakistani Actress Saadia Imam Angry On Petrol Price hike: पाकिस्तान की मशहूर एक्ट्रेस और टीवी होस्ट सादिया इमाम एक बार फिर अपनी बेबाकी को लेकर सुर्खियों में हैं। पाकिस्तान में बदहाल होती अर्थव्यवस्था और आसमान छूती पेट्रोल की कीमतों ने आम जनता के साथ-साथ वहां के कलाकारों के सब्र का बांध भी तोड़ दिया है। सादिया इमाम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर पाकिस्तानी हुक्मरानों को जमकर लताड़ा है और अपनी भड़ास निकालते हुए यहां तक कह दिया कि "तुम सब मर क्यों नहीं जाते, ताकि नई सोच वाले नए लोग आ सकें।" उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।