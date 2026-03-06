6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुईं पॉप सिंगर, पुलिस ने कार की जब्त, पूछताछ जारी

Singer Britney Spears Arrested: पॉप सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स को नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुई हैं। पुलिस इस मामले की जांच मे जुट गई है। इस घटना ने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचा दी है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Mar 06, 2026

नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुईं पॉप सिंगर, पुलिस ने कार की जब्त, पूछताछ जारी

पॉप सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स (सोर्स: X @celebcrush4922 के अकाउंट द्वारा)

Singer Britney Spears Arrested: अमेरिकी पॉप सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स अचानक चर्चा में आ गई हैं। ऐसी खबरें सामने आई है कि 4 मार्च की रात कैलिफोर्निया के वेंचुरा काउंटी में पुलिस ने उन्हें नशे की हालत में गाड़ी चलाने के शक में रोककर गिरफ्तार किया। बता दें, जांच के बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ की और कुछ कागजी कार्रवाई के बाद उन्हें रिहा कर दिया। हालांकि, उनकी गाड़ी पुलिस ने जब्त कर ली है। इस मामले की सुनवाई 4 मई को कोर्ट में होगी, जहां ब्रिटनी पॉप सिंगर को पेश होना जरूरी होगा।

ब्रिटिश सिंगर ने इंस्टाग्राम अकाउंट किया बंद

बता दें, साल 2024 में ब्रिटनी स्पीयर्स ने एलान किया था कि वे अब संगीत से सन्यास ले रही हैं। उनका आखिरी गाना 'होल्ड मी क्लोजर' 2022 में रिलीज हुआ था, जिसे उन्होंने ब्रिटिश सिंगर एल्टन जॉन के साथ मिलकर बनाया था। अब देखना ये होगा कि कोर्ट में ब्रिटनी की पेशी के दौरान क्या फैसला सामने आता है। फिलहाल ये मामला चर्चा में बना हुआ है।

संगीत करियर की शुरुआत

इस मामले के बाद ब्रिटनी का इंस्टाग्राम अकाउंट भी गायब हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। इंस्टाग्राम पर उनके 4.2 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर हैं। बता दें, ब्रिटनी स्पीयर्स पॉप सिंगिंग की दुनिया की बड़ी हस्ती हैं। उन्होंने 1998 में अपने संगीत करियर की शुरुआत की थी और 'बेबी वन मोर टाइम', 'टॉक्सिक', 'क्रेजी', 'आई वान्ना गो' जैसे कई हिट गाने दिए हैं। वे पॉप संगीत की आइकॉन मानी जाती हैं और पूरी दुनिया में उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

06 Mar 2026 11:11 am

Hindi News / Entertainment / नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुईं पॉप सिंगर, पुलिस ने कार की जब्त, पूछताछ जारी

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘भारत ने मुझे धोखा दिया’ कहने वाली ईरानी एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा, बोलीं- मैं 10 साल से ईरान में…

Mandana karimi U Turn after statement india has betrayed me now revealed iran banned me for 10 years
बॉलीवुड

अनुराग डोभाल की नेटवर्थ आई सामने, मम्मी-पापा पर टॉर्चर और प्रॉपर्टी हड़पने का लगाया है आरोप

Anurag Dobhal Net Worth revealed after mental harassment allegation on parents and brother
मनोरंजन

डायरेक्टर लक्ष्मीप्रिया देवी का रेसिस्म पर फूटा गुस्सा, नॉर्थ-ईस्ट के साथ भेदभाव को बताया गलत!

क्या हम भारतीय नहीं?...डायरेक्टर लक्ष्मीप्रिया देवी का रेसिस्म पर फूटा गुस्सा, नॉर्थ-ईस्ट के साथ भेदभाव पर उठाए सवाल!
बॉलीवुड

Kriti Sanon को नीचा दिखाने वाली ‘रील लाइक’ पर यामी गौतम ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मैंने अपनी पूरी जिंदगी…

Yami Gautam breaks silence on insulted liking reel against Kriti Sanon after winning best actress award
बॉलीवुड

Viral Video: रश्मिका-विजय की रिसेप्शन पार्टी में हुई भिड़ंत, बाउंसरों ने तुरंत संभाली स्थिति

Viral Video: रश्मिका-विजय की रिसेप्शन पार्टी में हुई भिड़ंत, बाउंसरों ने तुरंत संभाली स्थिति
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.