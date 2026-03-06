नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुईं पॉप सिंगर, पुलिस ने कार की जब्त, पूछताछ जारी

इस मामले के बाद ब्रिटनी का इंस्टाग्राम अकाउंट भी गायब हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। इंस्टाग्राम पर उनके 4.2 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर हैं। बता दें, ब्रिटनी स्पीयर्स पॉप सिंगिंग की दुनिया की बड़ी हस्ती हैं। उन्होंने 1998 में अपने संगीत करियर की शुरुआत की थी और 'बेबी वन मोर टाइम', 'टॉक्सिक', 'क्रेजी', 'आई वान्ना गो' जैसे कई हिट गाने दिए हैं। वे पॉप संगीत की आइकॉन मानी जाती हैं और पूरी दुनिया में उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है।