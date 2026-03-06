अनुराग डोभाल की नेटवर्थ आई सामने, मम्मी-पापा पर टॉर्चर और प्रॉपर्टी हड़पने का लगाया है आरोप

अनुराग डोभाल की नेटवर्थ आई सामने
Anurag Dobhal Net Worth: 'बिग बॉस 17' में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले मशहूर यूट्यूबर और 'द यूके 07 राइडर' के नाम से मशहूर अनुराग डोभाल इन दिनों एक बेहद गहरे मानसिक संकट से गुजर रहे हैं। अपनी महंगी कारों, करोड़ों के आलीशान घर और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाने वाले अनुराग ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया, जिसने उनके लाखों फैंस को चिंता में डाल दिया है।
अनुराग का दावा है कि उन्हें पिछले एक साल से इस कदर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है कि उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। यह सब उनकी इंटरकास्ट मैरिज के बाद हुऐ और उनसे उनका परिवार, रिश्ते और उनकी आर्थिक ताकत (Financial Power) तक छीन ली गई है। ऐसे में अब उनकी नेटवर्थ सामने आ रही है। उनके फैंस भी जानना चाहते हैं कि आखिर उनका UK07 Rider की प्रॉपर्टी कितनी है…
अनुराग ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक रोते हुए पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने लिखा, "पिछले साल से मुझे कुछ लोग मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया- मेरा परिवार, मेरी फाइनेंशियल पॉवर और मेरे रिश्ते भी। मुझे मेरे अपनों ने ही इस हद तक परेशान किया है कि अब जीना मुश्किल लग रहा है। मैंने बहुत लड़ने की कोशिश की, लेकिन अब हद पार हो चुकी है।" अनुराग ने यह भी चौंकाने वाला दावा किया कि अब कुछ लोग उनका पीछा भी करने लगे हैं, जिससे उन्हें अपनी सुरक्षा का खतरा महसूस हो रहा है।
हैरानी की बात यह है कि अनुराग डोभाल आर्थिक रूप से बेहद संपन्न माने जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी नेटवर्थ 25 से 30 करोड़ रुपये के आसपास बताई जा रही है। यूट्यूब पर उनके 7.8 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और उनके पास लगभग 10 करोड़ रुपये का एक आलीशान घर भी है। बावजूद इसके, अनुराग का यह कहना कि उनकी 'फाइनेंशियल पॉवर' उनसे छीन ली गई है, इस पूरे मामले को काफी पेचीदा और गंभीर बना देता है।
अनुराग के इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर उनके फैंस उनकी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। लोग हैरान हैं कि करोड़ों के साम्राज्य का मालिक आखिर किस कदर बेबस महसूस कर रहा है। फिलहाल, हर कोई बस यही उम्मीद कर रहा है कि अनुराग कोई गलत कदम न उठाएं और सुरक्षित रहें।
