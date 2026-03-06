अनुराग डोभाल की नेटवर्थ आई सामने, मम्मी-पापा पर टॉर्चर और प्रॉपर्टी हड़पने का लगाया है आरोप

अनुराग ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक रोते हुए पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने लिखा, "पिछले साल से मुझे कुछ लोग मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया- मेरा परिवार, मेरी फाइनेंशियल पॉवर और मेरे रिश्ते भी। मुझे मेरे अपनों ने ही इस हद तक परेशान किया है कि अब जीना मुश्किल लग रहा है। मैंने बहुत लड़ने की कोशिश की, लेकिन अब हद पार हो चुकी है।" अनुराग ने यह भी चौंकाने वाला दावा किया कि अब कुछ लोग उनका पीछा भी करने लगे हैं, जिससे उन्हें अपनी सुरक्षा का खतरा महसूस हो रहा है।