मेकर्स तो बस गुलाम हैं! प्रियदर्शन ने बॉलीवुड के ‘स्टार कल्चर’ पर कही ऐसी बात

इतना ही नहीं, प्रियदर्शन ने आगे बताया कि इंडस्ट्री अभी भी कहानी कहने से ज्यादा स्टार्स को प्रायोरिटी देती है, "मुझे बॉलीवुड में कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि यहां एक्टर्स का दबदबा है और मेकर्स तो बस गुलाम हैं, क्रिएटर्स के पास क्रिएटिव लिबर्टी नहीं है," साथ ही वे साफ करते हैं कि ये उनका ऑब्जर्वेशन है और कोई एक्सपर्ट कमेंट नहीं है जैसा कुछ लोग इसे समझेंगे और मुझे हो सकता है ट्रोल भी करें, लेकिन बॉलीवुड के लिए एक सलाह है, या यूं कहें कि एक लाइन है, 'उन्हें पता होना चाहिए कि कंटेंट ग्लैमर से ज्यादा जरूरी है।'