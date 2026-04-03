मां यशोदा और कान्हा की पेंटिंग ने 167 करोड़ में रचा इतिहास, इससे ये फिल्म आई चर्चा में

राजा रवि वर्मा की जिंदगी और कला पर 2008 में फिल्म 'रंग रसिया' बनी थी, जिसका डायरेक्शन केतन मेहता ने किया था और इस फिल्म में रणदीप हुड्डा ने राजा रवि वर्मा का लीड रोल में थे और नंदना सैन भी अहम रोल में थीं। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं रही और लगभग 6 करोड़ रुपये की कमाई कर डिजास्टर साबित हुई। आज ये फिल्म ZEE5 पर उपलब्ध है। बता दें, राजा रवि वर्मा की कला ने भारतीय चित्रकला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और उनकी ये हाल की नीलामी साबित करती है।