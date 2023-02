आदिल खान की गिरफ्तारी के बाद पहली बार कोर्ट पहुंचीं राखी सावंत, कहा- 'इनकी जमानत...'

Rakhi Sawant Reached Court: राखी सावंत अपने पति आदिल खान को सलाखों के पीछे भेजने के लिए ऐढ़ी चोटी का दम लगा रही हैं। राखी सावंत और उनके पति आदिल दुर्रानी के बीच विवाद बढ़ गया है। दोनों के बीच रिश्ते खराब हो गए हैं और राखी ने आदिल पर मारपीट का आरोप लगाया है। जिसके बाद राखी आदिल को जमानत न देने की गुहार लगाने कोर्ट में पहुंची हैं।

Rakhi Sawant At Court Said- 'Adil Khan Should Not Get Bail'