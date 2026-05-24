वो मुझे मारने का प्लान बना रहा था! राखी सावंत ने एक्स-हसबैंड पर लगाए गंभीर आरोप

47 साल की राखी ने 'हॉटरफ्लाई' को दिए इंटरव्यू में अपना दिल का दर्द भी बयान किया। उन्होंने कहा कि लोग उन्हें "बीवी मटीरियल" नहीं मानते क्योंकि वो बेबाक और स्वतंत्र हैं। हाल ही में उन्होंने एक पसंदीदा लड़के से शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने कह दिया, "तुझसे कौन शादी करेगा?" राखी ने तंज में कहा कि शायद उनकी परिभाषा में "बीवी मटीरियल" वो होती है जो जूते खाए, गालियां सुने और घर में दबी रहे। राखी ने बताया कि मां के दबाव में उन्होंने एग्स फ्रीज करवाए, कई इंजेक्शन लगे, पैसे खर्च हुए और दर्द भी सहा। वो मां बनना चाहती हैं, लेकिन मां के दबाव में ही गलत इंसान से शादी हो गई जो उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया।