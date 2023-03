ऑस्कर जीतने के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मिले राम चरण, पिता चिरंजीवी भी हुए शामिल

Ram Charan meets Amit Shah: ऑस्कर में शानदार जीत के बाद टीम 'आरआरआर' भारत में वापस आ गई है और जीत का जश्न मना रही है। ऑस्कर जीतने के बाद फैंस उन्हें और फिल्म की टीम को लगातार बधाई दे रहे हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज शुक्रवार को दिल्ली में राम चरण से मुलाकात की। इस दौरान अभिनेता के पिता चिरंजीवी भी वहां मौजूद थे।

Ram Charan and his father Chiranjeevi meet Union Home Minister Amit Shah in New Delhi after winning Oscar