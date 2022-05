बॉलीवुड के फेवरेट कपल्स में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का नाम भी शुमर है। दोनों को फैंस का खूब प्यार मिलता है। इन दिनों इन दिनों रणवीर सिंह अपनी अपकमिंग फिल्म 'जयेशभाई जोरदार' के प्रमोशन में व्यस्त हैं। प्रोमोशन के दौरान वो अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई खुलास भी कर रहे हैं।

हाल ही में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बैंड बाजा बारात को लेकर बात की थी तो अब उन्होंने अपने बच्चे के नाम को लेकर खुलासा किया है।



हाल ही में एक प्रमोशन एक्टिविटी के दौरान रणवीर से सवाल किया गया कि अगर वह बेटी के पिता बनते हैं, तो वह अपनी बेटी का क्या नाम रखेंगे? रणवीर सिंह ने कहा, 'मुझे यूनीक नाम बहुत मजेदार लगते हैं। हर नाम की अपनी एक अलग क्वालिटी होती है कुछ नाम पावरफुल होते हैं तो कुछ क्यूट होते हैं और कुछ छोटे होते हैं।'

ranveer singh and deepika padukone has decided the names of child