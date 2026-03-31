‘धुरंधर 2’ में हमजा और मेजर इकबाल के बीच का ये रिश्ता देख उड़े सबके होश! अनसीन फोटोज वायरल

इतना ही नहीं, जब ये पोस्ट सामने आई तो, सोशल मीडिया पर फैंस ने जमकर प्रतिक्रिया दी। एक यूजर ने तो अर्जुन के पुराने अवतार को याद किया, तो कई लोगों ने उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ की। दूसरे यूजर ने मजाकिया अंदाज में पूछा कि क्या हमजा और मेजर इकबाल के बीच एक बार और ब्रोमांस देखने को मिलेगा। दरअसल, 'धुरंधर 2' ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपना जलवा दिखाया है। ये फिल्म अमेरिका में 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी है।