मनोरंजन

भूतों के साथ रोमांस और बोल्ड सीन, इन फिल्मो ने तोड़ी सारी हदें

Horror Film: बॉलीवुड में ऐसे कई फिल्में है, जिसने डरावनी फिल्मों में बोल्डनेस की सारी हदें पार कर दीं। इन फिल्मों में भूतों के साथ रोमांस और बोल्ड सीन डालकर दर्शकों को चौंका दिया। क्या आप जानते हैं कि इसके बारें में...

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 04, 2025

भूतों के साथ रोमांस और बोल्ड सीन, इन फिल्मो ने तोड़ी सारी हदें
हॉरर फिल्में (फोटो सोर्स: X)

Horror Film: बॉलीवुड में हॉरर फिल्मों का एक अलग ही क्रेज है। डरावने सीन्स के साथ-साथ अगर बोल्ड और इंटीमेट सीन्स का तड़का लग जाए तो मजा दोगुना हो जाता है। आज हम आपको ऐसी ही 5 हॉरर फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप अकेले में ही देखें वरना सबके सामने शर्म से पानी-पानी हो जाएंगे।

रागिनी एमएमएस (Ragini MMS)
(Amazon Prime Video)

साल 2011 में रिलीज हुई यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म में राजकुमार राव और कायनात अरोड़ा ने भरपूर बोल्ड सीन्स दिए हैं। फिल्म की कहानी एक एमएमएस पर आधारित है। इसे आप ओटीटी प्लेटफार्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

अलोन (Alone)
(Amazon Prime Video)

बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर की यह फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई। फिल्म में हॉरर और रोमांस का एक बेहतरीन मिक्सअप है। फिल्म में बिपाशा और करण के बीच कई इंटिमेट सीन्स हैं। फिल्म की कहानी एक भूतिया बंगले के बारे में है, जहां एक भूत बिपाशा को परेशान करता है। इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफार्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

1920
(Amazon Prime Video)

विक्रम भट्ट के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक क्लासिक हॉरर फिल्म है। इसमें भूतिया सीन के साथ-साथ अदा शर्मा और रजनीश दुग्गल के बीच कई बोल्ड और इंटिमेट सीन्स हैं। फिल्म की कहानी एक भूतिया महल के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां लीजा नाम की एक लड़की के अंदर बुरी आत्मा आ जाती है। इसे आप ओटीटी प्लेटफार्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

वीराना (Veerana)
(Amazon Prime Video)

1988 में रिलीज हुई इस फिल्म में चुड़ैल का किरदार जैस्मीन ने निभाया था। एक्ट्रेस ने उस जमाने में पर्दे पर कई बोल्ड और हॉट सीन दिए, जिसे देख लोग एकदम दीवाने हो गए। इस फिल्म के बाद एक्ट्रेस अचानक गायब हो गई थीं। इस फिल्म को आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं।

राज (Raaz)
(Amazon Prime Video)

बिपाशा बसु की ये फिल्म भी बहुत शानदार है। यह फिल्म साल 2002 में रिलीज हुई थी। फिल्म में भरपूर रोमांस और हॉरर सीन्स दिखाए गए हैं। इस फिल्म को आप अकेले में ही देखें नहीं तो सबके सामने शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। ये सभी फिल्में हॉरर और बोल्डनेस का एक शानदार मिक्सचर हैं। अगर आप ऐसी फिल्मों के शौकीन हैं, तो इन्हें जरूर देखें।

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

04 Sept 2025 03:21 pm

Published on:

04 Sept 2025 02:35 pm

Hindi News / Entertainment / भूतों के साथ रोमांस और बोल्ड सीन, इन फिल्मो ने तोड़ी सारी हदें

