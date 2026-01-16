धर्मा प्रोडक्शन और करण जौहर संग अनबन की अफवाहों पर लगा ब्रेक, फ्लॉप फिल्म के बाद एक्टर ने लौटाई फीस

इतना ही नहीं, कार्तिक और धर्मा प्रोडक्शंस की टैलेंट एजेंसी (DCAA) के बीच अनबन की खबरें भी गलत साबित हुई हैं। कार्तिक फिलहाल धर्मा प्रोडक्शंस के को-प्रोडक्शन में बन रही फिल्म 'नागजिला' (Nagzilla) की शूटिंग कर रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि वे और फिल्ममेकर करण जौहर के साथ अब भी काम कर रहे हैं। दरअसल, प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ कार्तिक अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी हमेशा चर्चा में रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से यूके (UK) की टीन करीना कुबिलियट के साथ उनके अफेयर की अफवाहें उड़ रही थीं और दोनों की गोवा वेकेशन की फोटोज में समानताएं पाए जाने के बाद फैंस ने उनके डेटिंग के कयास लगाने शुरू कर दिए थे।