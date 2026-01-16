16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

धर्मा प्रोडक्शन और करण जौहर संग अनबन की अफवाहों पर लगा ब्रेक, फ्लॉप फिल्म के बाद एक्टर ने लौटाई फीस

Kartik Aaryan And Karan Johar: धर्मा प्रोडक्शन और करण जौहर के साथ एक्टर की अनबन की अफवाहों ने सुर्खियां बटोरीं, खासकर तब जब उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई, अब कार्तिक ने फीस लौटाने का फैसला किया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 16, 2026

Kartik Aaryan

Kartik Aaryan (सोर्स: x @TheAaryanKartik)

Kartik Aaryan And Karan Johar: बॉलीवुड के 'चॉकलेट बॉय' कार्तिक आर्यन इस समय अपनी फिल्म के प्रदर्शन और अपनी दरियादिली को लेकर सुर्खियों में हैं। रिपोर्ट के आधार पर कार्तिक आर्यन ने धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' के बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न करने के बाद अपनी मर्जी से फीस में कटौती की है।

फ्लॉप फिल्म के बाद एक्टर ने लौटाई फीस

'बॉलीवुड हंगामा' के मुताबिक, कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर इस फिल्म को थिएटर में दर्शकों का खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिल्म के खराब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हुए कार्तिक ने अपनी फीस में से लगभग 15 करोड़ रुपये माफ कर दिए हैं। साथ ही, एक्टर का ये कदम फिल्म के वित्तीय नुकसान के बोझ को प्रोड्यूसर के साथ शेयर करने की एक कोशिश माना जा रहा है। बता दें, फिल्म के फ्लॉप होने के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहें लगाई जा रही थीं कि कार्तिक आर्यन और निर्माता करण जौहर के बीच अनबन हो गई है।

सूत्रों ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया है और बताया जा रहा है कि दोनों के प्रोफेशनल रिश्तों में कोई तनाव नहीं है। फीस कम करने का फैसला कार्तिक का अपना था, ताकि प्रोजेक्ट के नुकसान को कम किया जा सके। ये पहली बार नहीं है जब कार्तिक ने ऐसा किया हो इससे पहले फिल्म 'शहजादा' के समय भी उन्होंने अपनी फीस को लेकर इसी तरह का लचीलापन दिखाया था।

धर्मा प्रोडक्शन और करण जौहर संग अनबन पर लगा ब्रेक

इतना ही नहीं, कार्तिक और धर्मा प्रोडक्शंस की टैलेंट एजेंसी (DCAA) के बीच अनबन की खबरें भी गलत साबित हुई हैं। कार्तिक फिलहाल धर्मा प्रोडक्शंस के को-प्रोडक्शन में बन रही फिल्म 'नागजिला' (Nagzilla) की शूटिंग कर रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि वे और फिल्ममेकर करण जौहर के साथ अब भी काम कर रहे हैं। दरअसल, प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ कार्तिक अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी हमेशा चर्चा में रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से यूके (UK) की टीन करीना कुबिलियट के साथ उनके अफेयर की अफवाहें उड़ रही थीं और दोनों की गोवा वेकेशन की फोटोज में समानताएं पाए जाने के बाद फैंस ने उनके डेटिंग के कयास लगाने शुरू कर दिए थे।

मजेदार बात ये है कि जैसे ही सोशल मीडिया पर ये चर्चा शुरू हुई, कार्तिक ने करीना को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया। हालांकि, दोनों जनवरी के पहले हफ्ते में गोवा के एक ही होटल में रुके थे। दूसरी ओर, करीना कुबिलियट ने कार्तिक को डेट करने की बात से साफ इनकार कर दिया है और फिलहाल, कार्तिक आर्यन का पूरा ध्यान अपनी आने वाली फिल्मों पर है और उनका ये 15 करोड़ रुपये छोड़ने का फैसला इंडस्ट्री में उनकी तारीफ हो रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

16 Jan 2026 10:10 am

Hindi News / Entertainment / धर्मा प्रोडक्शन और करण जौहर संग अनबन की अफवाहों पर लगा ब्रेक, फ्लॉप फिल्म के बाद एक्टर ने लौटाई फीस

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

धनुष और मृणाल ठाकुर की शादी की डेट आई सामने? फरवरी में लेंगे सात फेरे!

Dhanush And Mrunal Thakur To Get Married on 14 February Valentine’s Day 2026 after Aishwarya Rajinikanth
बॉलीवुड

Archana Puran Singh Disease : दर्दनाक दुर्लभ बीमारी की चपेट में अर्चना पूरन सिंह, ये दर्द ताउम्र रहेगा? 3 डॉक्टर्स से समझिए

Archana Puran Singh Disease, Archana Puran Singh Health News, Archana Puran Singh Ko kaunsi bimari, CRPS Kya hai,
Patrika Special News

इंटीमेसी पर 52 साल की कोरियोग्राफर के बेबाक बोल, गीता कपूर बोलीं- मैं भी फिजिकली सैटिस्फाईड…

choreographer geeta kapoor On her personal life says intimacy is not problem relationship status
बॉलीवुड

‘गंदी बात’ पर अब हनी सिंह ने लिया यू टर्न, विवाद होते ही मांगी माफी, बोले- शारीरिक संबंधों…

yo yo honey singh apology on viral video gave clarification about gen z safety
बॉलीवुड

आलिया भट्ट ने रानी मुखर्जी के लिए कही बड़ी बात, बोलीं- उनका 30 साल का करियर…

Rani Mukerji in Mardani 3
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.