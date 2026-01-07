7 जनवरी 2026,

बुधवार

मनोरंजन

कार्तिक आर्यन संग डेटिंग की अफवाहों के बीच करीना कुबिलियट ने इंस्टाग्राम कमेंट्स क्यों किया बंद

Karina Kubiliute And Kartik Aaryan: कार्तिक आर्यन संग डेटिंग की अफवाहों के बीच करीना कुबिलियट ने इंस्टाग्राम पर अपने कमेंट सेक्शन को बंद कर दिया है। इस कदम से ये साफ है कि वो सोशल मीडिया पर बढती हुई अफवाहों और लोगों की अनचाही कमेंट्स से दूर रहना चाहती हैं।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 07, 2026

कार्तिक आर्यन संग डेटिंग की अफवाहों के बीच करीना कुबिलियट ने इंस्टाग्राम कमेंट्स क्यों किया बंद

कार्तिक आर्यन और करीना कुबिलियट (सोर्स: X)

Karina Kubiliute And Kartik Aaryan: बॉलीवुड के 'चॉकलेट बॉय' कार्तिक आर्यन अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी प्राइवेट लाइफ और डेटिंग की खबरों को लेकर लाइमलाइट में रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चा थी कि कार्तिक एक मिस्ट्री गर्ल को डेट कर रहे हैं। इस मिस्ट्री गर्ल का नाम करीना कुबिलियट (Karina Kubiliut) है, अब खबरे सामने आई है करीना ने इन अफवाहों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और सच्चाई बयां की है।

करीना कुबिलियट ने इंस्टाग्राम कमेंट्स क्यों किया बंद

जब कार्तिक आर्यन और यूके की रहने वाली करीना कुबिलियट की डेटिंग की खबरें तब उड़ीं तब दोनों ने गोवा की अपनी छुट्टियों की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कीं। जिस पर नेटिजन्स ने गौर किया कि दोनों की तस्वीरों में बैकग्राउंड, बीच बेड, तौलिए और समंदर का नजारा बिल्कुल एक जैसा और सेम था। बस फिर क्या था, फैंस ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि दोनों साथ में छुट्टियां मना रहे हैं। खबर तो ये भी आई कि कार्तिक उन्हें फॉलो कर रहे थे, लेकिन चर्चा बढ़ते ही उन्होंने अनफॉलो कर दिया।

इतना ही नहीं, बढ़ती गॉसिप और ट्रोलिंग के बीच करीना कुबिलियट ने अपने इंस्टाग्राम बायो के जरिए कड़ा संदेश दिया। उन्होंने अपने बायो में लिखा, "मैं कार्तिक को नहीं जानती, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं, मैं अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर हूं।" बाद में उन्होंने बायो अपडेट कर इसे और छोटा कर दिया, जिसमें लिखा था— "मैं कार्तिक को नहीं जानती।" इसके बाद करीना ने अपने पोस्ट पर कमेंट्स भी बंद कर दिए हैं, ताकि उन्हें और ज्यादा परेशान न किया जाए। मजेदार बात ये है कि इस विवाद के बीच करीना के फॉलोअर्स तेजी से बढ़े हैं। बता दें, सिर्फ 12 घंटों के अंदर उनके फॉलोअर्स 9,000 से बढ़कर 13,000 के पार पहुंच गए।

17 साल के इस बड़े उम्र के अंतर ने लोगों का ध्यान खींचा

खबरों के अनुसार, करीना यूके के कार्लिस्ले कॉलेज की छात्रा हैं और एक चीयरलीडर भी हैं। सोशल मीडिया पर उनके और कार्तिक के रिश्ते को लेकर इसलिए भी ज्यादा चर्चा हुई क्योंकि करीना की उम्र सिर्फ 18 साल बताई जा रही है, जबकि कार्तिक आर्यन 35 साल के हैं और 17 साल के इस बड़े उम्र के अंतर ने लोगों का ध्यान खींचा।

बता दें, हमेशा की तरह कार्तिक आर्यन ने इन अफवाहों पर अब तक कोई रिएक्ट नहीं किया है। इससे पहले भी उनका नाम सारा अली खान, अनन्या पांडे और जाह्नवी कपूर जैसी एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ चुका है। वर्कफ्रंट की बात करें तो कार्तिक की पिछली फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा…' बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। अब फैंस को उनकी अपकमिंग फिल्म 'नागजिला' और अनुराग बसु के अगले प्रोजेक्ट का इंतजार है, जिसमें वो श्रीलीला के साथ दिखाई देने वाले हैं।

Published on:

07 Jan 2026 11:01 am

Hindi News / Entertainment / कार्तिक आर्यन संग डेटिंग की अफवाहों के बीच करीना कुबिलियट ने इंस्टाग्राम कमेंट्स क्यों किया बंद

