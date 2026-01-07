कार्तिक आर्यन संग डेटिंग की अफवाहों के बीच करीना कुबिलियट ने इंस्टाग्राम कमेंट्स क्यों किया बंद

इतना ही नहीं, बढ़ती गॉसिप और ट्रोलिंग के बीच करीना कुबिलियट ने अपने इंस्टाग्राम बायो के जरिए कड़ा संदेश दिया। उन्होंने अपने बायो में लिखा, "मैं कार्तिक को नहीं जानती, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं, मैं अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर हूं।" बाद में उन्होंने बायो अपडेट कर इसे और छोटा कर दिया, जिसमें लिखा था— "मैं कार्तिक को नहीं जानती।" इसके बाद करीना ने अपने पोस्ट पर कमेंट्स भी बंद कर दिए हैं, ताकि उन्हें और ज्यादा परेशान न किया जाए। मजेदार बात ये है कि इस विवाद के बीच करीना के फॉलोअर्स तेजी से बढ़े हैं। बता दें, सिर्फ 12 घंटों के अंदर उनके फॉलोअर्स 9,000 से बढ़कर 13,000 के पार पहुंच गए।