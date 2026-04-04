सलमान खान की शादी हुई थी तय! कार्ड बंटने के बाद बोले-मूड नहीं है, डायरेक्टर ने किया खुलासा

बता दें, 1999 में सलमान खान शादी के लिए पूरी तरह तैयार थे। उस समय शादी के कार्ड भी बांट दिए गए थे और सब कुछ सेट था, लेकिन शादी शुरू होने से केवल 5-6 दिन पहले सलमान ने अचानक शादी कैंसिल कर दी और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनका शादी करने का कोई मूड नहीं था। जब ये सलमान के करीबी दोस्त और फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साजिद नाडियावाला ने हाउसफुल 4 के प्रमोशन के दौरान बताई।