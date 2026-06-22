कभी समय रैना को अश्लील कहने वाले ‘शक्तिमान’ ने लिया यू-टर्न, साथ में स्क्रीन शेयर करते दिखे मुकेश खन्ना, लोग बोले- सबसे बड़ा रुपया

उन्होंने समय रैना को 'कुत्ता' तक कहा था और उन पर अश्लील कंटेंट बनाने का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, वह चाहते थे कि समय रैना को उम्रभर के लिए जेल भेज दिया जाए। लेकिन आज वही मुकेश खन्ना एक मोबाइल ब्रांड के विज्ञापन के लिए उसी समय रैना के साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसके बदले उन्हें अच्छी-खासी रकम मिली है। अपने वीडियो में वह राष्ट्रवाद, भारतीय संस्कृति और देशभक्ति की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। पहले सुनील पाल और अब मुकेश खन्ना, दोनों ने पैसों के लिए अपने ही सिद्धांतों से समझौता कर लिया है।