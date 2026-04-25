Khalnayak Returns में डार्क लुक और वायरल डायलॉग के साथ संजय दत्त ने आते ही सोशल मीडिया पर लगा दी आग

मुंबई में आयोजित एक बड़े इवेंट में मेकर्स ने 'खलनायक रिटर्न्स' का टीजर और पोस्टर एक साथ जारी किए। टीजर में संजय दत्त एक बेहद इंटेस और डार्क अवतार में दिखे। दरअसल, उनका सख्त भाव, आक्रामक माहौल और हिंसा से भरा रोल सब कुछ ये बताने के लिए काफी था कि नायक नहीं, अब असली 'खलनायक' हूं मैं और अब 'खलनायक' की कमबैक हो चुकी है। फैंस ने जैसे ही इसका टीजर देखा, तो सोशल मीडिया पर तारीफों और उत्साह की बाढ़ आ गई। संजय दत्त ने टीजर के साथ एक दमदार कैप्शन भी लिखा "कुछ कहकहा नहीं होता… वो दोबारा शुरू होता है।" पोस्टर के कैप्शन में ये भी लिखा था,"हर कहानी का एक वक्त होता है… और उसका वक्त आ गया है।" इन शब्दों ने फैंस की उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया।